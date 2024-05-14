Сеть «чёрных кредиторов» раскрыли в Тюмени

Сеть из 18 «чёрных кредиторов» раскрыли в Тюмени.

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в пресс-службе регионального отделения Банка России.

В городе 18 комиссионных магазинов незаконно выдавали жителям города займы. Они работали под брендом «Деньги сегодня».

«Займы маскировали договорами купли-продажи. Клиенты продавали свои вещи в магазины, а потом выкупали их обратно по более высокой цене, в этой разнице был скрыт процент за нелегальный заём», — говорится в сообщении.

Как уточнил Банк России, был ещё договор комиссии, по которому комиссионером выступал нелегальный кредитор.

Ранее эксперт научно-исследовательского института Минфина РФ и портала Минфина «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко назвала основные правила финансовой безопасности.