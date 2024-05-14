RT в Telegram
Подпишись

Сеть «чёрных кредиторов» раскрыли в Тюмени

Короткая ссылка
Сеть из 18 «чёрных кредиторов» раскрыли в Тюмени.
Сеть «чёрных кредиторов» раскрыли в Тюмени
  • globallookpress.com

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в пресс-службе регионального отделения Банка России.

В городе 18 комиссионных магазинов незаконно выдавали жителям города займы. Они работали под брендом «Деньги сегодня».

«Займы маскировали договорами купли-продажи. Клиенты продавали свои вещи в магазины, а потом выкупали их обратно по более высокой цене, в этой разнице был скрыт процент за нелегальный заём», — говорится в сообщении.

Как уточнил Банк России, был ещё договор комиссии, по которому комиссионером выступал нелегальный кредитор.

Ранее эксперт научно-исследовательского института Минфина РФ и портала Минфина «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко назвала основные правила финансовой безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить