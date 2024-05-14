Сеть «чёрных кредиторов» раскрыли в Тюмени
- globallookpress.com
Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в пресс-службе регионального отделения Банка России.
В городе 18 комиссионных магазинов незаконно выдавали жителям города займы. Они работали под брендом «Деньги сегодня».
«Займы маскировали договорами купли-продажи. Клиенты продавали свои вещи в магазины, а потом выкупали их обратно по более высокой цене, в этой разнице был скрыт процент за нелегальный заём», — говорится в сообщении.
Как уточнил Банк России, был ещё договор комиссии, по которому комиссионером выступал нелегальный кредитор.
Ранее эксперт научно-исследовательского института Минфина РФ и портала Минфина «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко назвала основные правила финансовой безопасности.