Специалисты рассказали об изменении спроса на арендное жильё в регионах России

Аналитики провели исследование рынка съёмного жилья в России и выяснили, что спрос на аренду квартир за год снизился на 5%, в то время как на студии он, напротив, возрос на 15%.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные сайта «Авито Недвижимость».

При этом в целом предложение сократилось на 11%.

Спрос на аренду жилья вырос в 11 из 39 российских городов, фигурирующих в анализе. Больше всего — в Хабаровске (+15%), Владивостоке (+11%), Севастополе (+12%) и Калининграде (+11%).

Предложение увеличилось во Владивостоке (+88%), Краснодаре (+21%), Челябинске (+15%).

Отмечается, что средние цены за год выросли на 20% — до 30 тыс. рублей в месяц.

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