Специалисты рассказали об изменении спроса на арендное жильё в регионах России
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные сайта «Авито Недвижимость».
При этом в целом предложение сократилось на 11%.
Спрос на аренду жилья вырос в 11 из 39 российских городов, фигурирующих в анализе. Больше всего — в Хабаровске (+15%), Владивостоке (+11%), Севастополе (+12%) и Калининграде (+11%).
Предложение увеличилось во Владивостоке (+88%), Краснодаре (+21%), Челябинске (+15%).
Отмечается, что средние цены за год выросли на 20% — до 30 тыс. рублей в месяц.
Ранее финансовый консультант и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина рассказала о причинах более низкой стоимости апартаментов.