RT в Telegram
Подпишись

Специалисты рассказали об изменении спроса на арендное жильё в регионах России

Короткая ссылка
Аналитики провели исследование рынка съёмного жилья в России и выяснили, что спрос на аренду квартир за год снизился на 5%, в то время как на студии он, напротив, возрос на 15%.
Специалисты рассказали об изменении спроса на арендное жильё в регионах России
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные сайта «Авито Недвижимость».

При этом в целом предложение сократилось на 11%.

Спрос на аренду жилья вырос в 11 из 39 российских городов, фигурирующих в анализе. Больше всего — в Хабаровске (+15%), Владивостоке (+11%), Севастополе (+12%) и Калининграде (+11%).

Предложение увеличилось во Владивостоке (+88%), Краснодаре (+21%), Челябинске (+15%).

Отмечается, что средние цены за год выросли на 20% — до 30 тыс. рублей в месяц.

Ранее финансовый консультант и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина рассказала о причинах более низкой стоимости апартаментов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить