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В Полесском проезде столицы инвестор реорганизует участок по программе КРТ

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В Москве по итогам открытого аукциона определили инвестора, который реорганизует участок в районе Покровское-Стрешнево в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).
В Полесском проезде столицы инвестор реорганизует участок по программе КРТ

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

«Компания сможет реорганизовать 1,14 га земли на северо-западе столицы и возвести там коммерческую недвижимость. Инвестиции в редевелопмент площадки составят почти 8,2 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Он также отметил, что ежегодный экономический эффект от реорганизации территории в Полесском проезде составит 344 млн рублей.

Кроме того, реализация проекта создаст более 850 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Москве участок в Южном Бутове реорганизуют по программе КРТ.

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