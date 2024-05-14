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Песков сохранил пост пресс-секретаря президента России

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Дмитрий Песков сохранил пост пресс-секретаря президента России и замглавы его администрации.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ.

«Своими указами глава государства назначил... Пескова Дмитрия Сергеевича — заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации — пресс-секретарем Президента Российской Федерации», — отмечается в документе.

Ранее сайт Совета безопасности России обновил данные о руководстве органа, теперь на официальном сайте указано, что его возглавляет Сергей Шойгу, ранее освобождённый с поста министра обороны.

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