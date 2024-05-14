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Юрист Красовская рассказала об изменениях при выплатах льготникам с 1 июня

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Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала, что с 1 июня 2024 года некоторым категориям пенсионеров изменится начисление пенсий и выплат на региональном уровне.
Юрист Красовская рассказала об изменениях при выплатах льготникам с 1 июня
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Так, в Краснодарском крае с 1 июня проведут индексацию льготной стоимости ежемесячных проездных документов, сообщила она в беседе с Life.ru.

Кроме того, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в июне 2024 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100%, то есть их пенсия увеличится на 8134, 88 рубля, отметила Красовская.

По её словам, такую же сумму прибавки получат граждане, которым в мае будет установлена I группа инвалидности.

Ранее в Волгограде ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы.

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