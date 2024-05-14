Юрист Красовская рассказала об изменениях при выплатах льготникам с 1 июня
- Gettyimages.ru
- © Bloomberg Creative Photos
Так, в Краснодарском крае с 1 июня проведут индексацию льготной стоимости ежемесячных проездных документов, сообщила она в беседе с Life.ru.
Кроме того, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в июне 2024 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100%, то есть их пенсия увеличится на 8134, 88 рубля, отметила Красовская.
По её словам, такую же сумму прибавки получат граждане, которым в мае будет установлена I группа инвалидности.
Ранее в Волгограде ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы.