Волгоградские ветераны получили выплаты ко Дню Победы

В Волгограде ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы.

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное отделение Социального фонда.

Ежегодную выплату в размере 10 тыс. рублей в преддверии 79-й годовщины Победы передали вместе с апрельской пенсией 202 жителям региона.

Также выплату получили инвалиды и участники Великой Отечественной войны, постоянно проживающие в регионе.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области выплаты ко Дню Победы получат 359 ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов войны.