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Волгоградские ветераны получили выплаты ко Дню Победы

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В Волгограде ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы.
Волгоградские ветераны получили выплаты ко Дню Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное отделение Социального фонда.

Ежегодную выплату в размере 10 тыс. рублей в преддверии 79-й годовщины Победы передали вместе с апрельской пенсией 202 жителям региона.

Также выплату получили инвалиды и участники Великой Отечественной войны, постоянно проживающие в регионе.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области выплаты ко Дню Победы получат 359 ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов войны.

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