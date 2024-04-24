В Ростовской области выплату ко Дню Победы получат 359 ветеранов

В Ростовской области выплаты ко Дню Победы получат 359 ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов войны.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на Социальный фонд России.

Региональное отделение СФР ввело автоматическую выплату в размере 10 тыс. рублей. Ветераны получили дополнительную помощь одновременно с прочими видами поддержки.

Также стало известно, что Нижний Тагил присоединится к акции «Георгиевская ленточка», передаёт Tagilcity.ru со ссылкой на мэрию. Получить ленточку можно будет 7 и 8 мая в разных районах города.

Ранее сообщалось, что в Перми начались репетиции парада Победы. Военнослужащие и курсанты работают над построением и чеканкой шага. Занятия проводятся на плацу Пермского военного института войск национальной гвардии России.