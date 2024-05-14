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Автоэксперт Пономарёв рассказал о признаках неисправности стартера

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Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв перечислил основные признаки неисправности стартера.
Автоэксперт Пономарёв рассказал о признаках неисправности стартера
  • Gettyimages.ru

«Пожалуй, самая частая ситуация — долгий пуск. При повороте ключа в режим запуска слышатся характерные щелчки, но запуск двигателя происходит только после нескольких попыток», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметил специалист, о скорой поломке стартера могут свидетельствовать его неравномерное или медленное вращение при запуске мотора, звук, похожий на металлический хруст при вращении двигателя на самом старте, ощутимые вибрации или дребезжание, дым и запах горелой проводки.

«Если владелец автомобиля отмечает хотя бы одну из перечисленных проблем, стоит заехать на СТО как можно скорее. Ремонт полностью вышедшей из строя системы пуска всегда гораздо дороже исправления мелких проблем» — заключил специалист.

Ранее технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов дал рекомендации по подготовке машины к летнему сезону.

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