СК возбудил дело против начальника управления кадров Минобороны России Кузнецова
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Как отмечается в Telegram-канале ведомства, он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России).
«По данным следствия, в 2021—2023 годах, являясь начальником восьмого управления Генерального штаба ВС России, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», — говорится в заявлении СК.
Уточняется, что в рамках расследования дела прошли обыски и изъяты финансовые средства в разных валютах на общую сумму около 100 млн рублей, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
Кузнецов был отправлен под стражу по ходатайству СК.
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что Кузнецов задержан.