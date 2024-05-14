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СК возбудил дело против начальника управления кадров Минобороны России Кузнецова

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Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова.
СК возбудил дело против начальника управления кадров Минобороны России Кузнецова
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России).

«По данным следствия, в 2021—2023 годах, являясь начальником восьмого управления Генерального штаба ВС России, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», — говорится в заявлении СК.

Уточняется, что в рамках расследования дела прошли обыски и изъяты финансовые средства в разных валютах на общую сумму около 100 млн рублей, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Кузнецов был отправлен под стражу по ходатайству СК.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что Кузнецов задержан.

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