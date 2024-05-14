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Москвичи получат доступ к документам своих детей в приложении «Мой id»

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Функционал мобильного приложения «Мой id» расширили. Теперь у москвичей будет возможность доступа к данным документов своих детей, таких как свидетельство о рождении, паспорт, СНИЛС, полис ОМС и ИНН.
Москвичи получат доступ к документам своих детей в приложении «Мой id»
  • © mos.ru

Для этого нужно добавить необходимую информацию в личный кабинет на портале mos.ru, установить мобильное приложение и подключить новую функцию.

Благодаря новой функции станет проще заполнять онлайн-заявления и анкеты, а также оперативно передавать данные, к примеру для покупки билетов.

Отмечается, что личная информация пользователя приложения «Мой id» хранится в городском центре обработки данных, она защищена в соответствии с требованиями регулятора в сфере информационной безопасности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о столичных проектах, получивших награды национальной премии «Умный город».

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