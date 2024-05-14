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В Омской области за сутки эвакуировали почти 300 человек из-за паводка

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Почти 300 человек были эвакуированы за сутки из Усть-Ишимского района Омской области из-за паводка.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Министерства транспорта.

«За 13 мая силами «Омскоблавтотранса» и других организаций централизованно эвакуированы 298 человек», — сказал собеседник.

Уточняется, что общее число эвакуированных жителей Усть-Ишимского района составило около 1,2 тыс. 

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что рост уровня воды в Иртыше, Ишиме и Туе угрожает подтоплением населённых пунктов в Тевризском и Тарском районах.

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