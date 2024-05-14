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Макаревичу грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента

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Уголовное дело грозит музыканту Андрею Макаревичу* за нарушение правил деятельности иноагента.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как сказано в материале, исполнителю грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК России (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах).

Уточняется, что в случае возбуждения уголовного дела музыкант может быть лишён свободы на срок до двух лет.

Ранее Макаревич заявил о возможной готовности финансировать ВСУ.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.

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