Макаревичу грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Как сказано в материале, исполнителю грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК России (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах).
Уточняется, что в случае возбуждения уголовного дела музыкант может быть лишён свободы на срок до двух лет.
Ранее Макаревич заявил о возможной готовности финансировать ВСУ.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.