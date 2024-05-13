Депутат: Белоусов всегда был сторонником вмешательства в экономику госструктур

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв, первый заместитель председателя комитета по обороне, заявил в беседе с RT, что Андрей Белоусов, кандидат, предложенный на пост министра обороны России, всегда был сторонником вмешательства в экономику государственных структур.

«Крайне важно, что Андрей Белоусов всегда был сторонником вмешательства в экономику государственных структур, и в этом идеологически противостоял либеральному крылу правительства. Белоусов всегда выступал за повышение госрасходов. Ещё в середине 2000-х, будучи заместителем Грефа, он спорил с министром финансов Алексеем Кудриным о том, что нефтяные сверхдоходы, собранные в Стабфонде, надо не копить, а тратить — на те же инфраструктурные проекты», — подчеркнул собеседник RT.

Кроме того, депутат пояснил, что Белоусов выступал с идеей об изъятии сверхдоходов у 14 крупных предприятий горно-металлургической и химической отраслей.

«В итоге правительство эту здравую инициативу не поддержало, но бизнес стали привлекать к реализации крупных инфраструктурных проектов. То есть, Белоусов в курсе ещё и откуда в случае необходимости можно получить дополнительные ресурсы», — заключил парламентарий.

Ранее заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк заявил в беседе с RT, что предложение президента Владимира Путина назначить на должность министра обороны Андрея Белоусова, который занимал пост первого вице-премьера, можно расценить как стратегический задел.