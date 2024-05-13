Подмосковье организует отдых в лагерях Анапы для 400 детей из ДНР
- РИА Новости
Об этом информирует РИАМО.
Такой отдых будет обеспечен при содействии подмосковных властей.
«В этом году запланирована смена с 8 по 28 августа», — уточнила Болатаева.
По её словам, в лагерях отдохнут дети из ДНР в возрасте от семи до пятнадцати лет.
Ранее глава Министерства образования и науки Дагестана Яхья Бучаев заявил, что республика примет 750 детей из Запорожской области на летний оздоровительный отдых в этом году.