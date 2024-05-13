Подмосковье организует отдых в лагерях Анапы для 400 детей из ДНР

Первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева в ходе совещания под председательством губернатора региона Андрея Воробьёва сообщила, что в ходе летней оздоровительной кампании в двух лагерях Анапы организуют отдых для 400 детей из Донбасса.

Об этом информирует РИАМО.

Такой отдых будет обеспечен при содействии подмосковных властей.

«В этом году запланирована смена с 8 по 28 августа», — уточнила Болатаева.

По её словам, в лагерях отдохнут дети из ДНР в возрасте от семи до пятнадцати лет.

Ранее глава Министерства образования и науки Дагестана Яхья Бучаев заявил, что республика примет 750 детей из Запорожской области на летний оздоровительный отдых в этом году.