Дагестан примет 750 детей из Запорожской области на летний отдых

Дагестан примет 750 детей из Запорожской области на летний оздоровительный отдых, заявил глава Министерства образования и науки региона Яхья Бучаев.

Об этом сообщает Life.ru.

«Мы дали квоту на отдых и оздоровление 750 детей из Запорожской области. Уже первые 150 детей, их количество подтверждено, мы ожидаем с начала летней оздоровительной кампании — это с 5 июня», — сказал Бучаев.

По его словам, в стационарных лагерях проведут много тематических смен, посвящённых различным направлениям.

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