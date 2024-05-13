На интерактивной карте «Уберу» появилось более 65 тысяч пунктов приёма

На интерактивной карте «Уберу» появилось более 65 тыс. пунктов приёма вторсырья.

Об этом сообщает 360.ru

Интерактивную карту создал Российский экологический оператор (РЭО). Количество пунктов выросло до 65 234.

«РЭО запустил мобильное приложение и сайт «Уберу» в ноябре 2023 года. За это время на интерактивной карте появилось 65 234 пункта приёма вторсырья. Они расположены по всей России. Это и крупные экоцентры, и небольшие контейнеры для сбора различного типа отходов: ПЭТ, пластик, шины, одежда и обувь, аккумуляторы и другие», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Заполнять карту помогают владельцы пунктов приёма — это как крупные компании («М.Видео — Эльдорадо», Leroy Merlin), так и небольшие организации.

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