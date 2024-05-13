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На интерактивной карте «Уберу» появилось более 65 тысяч пунктов приёма

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На интерактивной карте «Уберу» появилось более 65 тыс. пунктов приёма вторсырья.
На интерактивной карте «Уберу» появилось более 65 тысяч пунктов приёма
  • РИА Новости

Об этом сообщает 360.ru

Интерактивную карту создал Российский экологический оператор (РЭО). Количество пунктов выросло до 65 234.

«РЭО запустил мобильное приложение и сайт «Уберу» в ноябре 2023 года. За это время на интерактивной карте появилось 65 234 пункта приёма вторсырья. Они расположены по всей России. Это и крупные экоцентры, и небольшие контейнеры для сбора различного типа отходов: ПЭТ, пластик, шины, одежда и обувь, аккумуляторы и другие», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Заполнять карту помогают владельцы пунктов приёма — это как крупные компании («М.Видео — Эльдорадо», Leroy Merlin), так и небольшие организации.

Ранее в правительстве Московской области рассказали об организации нового Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

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