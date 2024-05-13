На интерактивной карте «Уберу» появилось более 65 тысяч пунктов приёма
- РИА Новости
Об этом сообщает 360.ru
Интерактивную карту создал Российский экологический оператор (РЭО). Количество пунктов выросло до 65 234.
«РЭО запустил мобильное приложение и сайт «Уберу» в ноябре 2023 года. За это время на интерактивной карте появилось 65 234 пункта приёма вторсырья. Они расположены по всей России. Это и крупные экоцентры, и небольшие контейнеры для сбора различного типа отходов: ПЭТ, пластик, шины, одежда и обувь, аккумуляторы и другие», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Заполнять карту помогают владельцы пунктов приёма — это как крупные компании («М.Видео — Эльдорадо», Leroy Merlin), так и небольшие организации.
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