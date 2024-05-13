Блогер-иноагент Максим Кац закрывает ИП в России

Блогер Максим Кац*, ранее признанный в России иноагентом и объявленный в федеральный розыск, подал заявку в ФНС на закрытие ИП. Данная информация появилась на специализированном сайте ведомства для проверки контрагентов.

Как следует из предоставленной на сайте информации, Кац направил в Налоговую службу форму Р26001 — заявление о закрытии своего ИП. При этом он остаётся директором и учредителем в фактически закрытых проектах — фонде «Городские проекты Ильи Варламова** и Максима Каца» и одноимённой «региональной общественной организации». Также Кац остался владельцем 45% доли в ООО «Агентство «Городские проекты».

В октябре 2022 года Кац был объявлен в федеральный розыск за распространение фейков о ВС России. В марте прошлого года его заочно арестовали.

Блогеру предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых сил России). Данная статья предполагает до десяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщал RT, Кац подавал апелляционную жалобу, однако Мосгорсуд отказался удовлетворять её.

С 2012 по 2016 год Максим Кац был муниципальным депутатом столичного района Щукино. Состоял в политической партии «Яблоко» и занимался предвыборной кампанией Алексея Навального.

* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции России от 22.07.2022.

** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 23.03.2023.