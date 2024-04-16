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Мосгорсуд утвердил заочный приговор иноагенту Кацу за фейки о ВС России

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Мосгорсуд отказался удовлетворять апелляционную жалобу иностранного агента Максима Каца* по делу о распространении фейков о ВС России.
Мосгорсуд утвердил заочный приговор иноагенту Кацу за фейки о ВС России
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Как заявили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, приговор Басманного суда Москвы было решено оставить без изменения.

«Апелляционная жалоба — без удовлетворения», — указал собеседник.

Ранее суд заочно приговорил иностранного агента Максима Каца* к восьми годам колонии заочно за распространение фейков о российских военнослужащих.

* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции России от 22.07.2022.

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