Мосгорсуд утвердил заочный приговор иноагенту Кацу за фейки о ВС России
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Как заявили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, приговор Басманного суда Москвы было решено оставить без изменения.
«Апелляционная жалоба — без удовлетворения», — указал собеседник.
Ранее суд заочно приговорил иностранного агента Максима Каца* к восьми годам колонии заочно за распространение фейков о российских военнослужащих.
* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции России от 22.07.2022.