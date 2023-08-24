Суд заочно приговорил блогера-иноагента Каца к восьми годам колонии

Суд заочно приговорил блогера-иноагента Максима Каца* к восьми годам колонии заочно за публичное распространение фейков о российской армии.

Об этом информирует Генпрокуратура России.

Басманный суд заочно назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на четыре года.

23 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Каца по делу о распространении ложной информации об армии России.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции России от 22.07.2022.