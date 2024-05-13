RT в Telegram
Подпишись

Сергей Аксёнов поздравил моряков с Днём Черноморского флота

Короткая ссылка
Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил моряков с Днём Черноморского флота.
Сергей Аксёнов поздравил моряков с Днём Черноморского флота
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

«Сегодня моряки-черноморцы, верные традициям своих прославленных предшественников, достойно выполняют свой долг в ходе специальной военной операции, демонстрируют воинскую доблесть, высокий профессионализм, мужество и героизм. Черноморский Флот вносит неоценимый вклад в разгром врага, в защиту крымчан от угроз», — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

Он пожелал командованию и личному составу крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении Отечеству.

Ранее в Севастополе открылась выставка «Высеченные в камне имена».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить