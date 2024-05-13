Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил моряков с Днём Черноморского флота.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Сегодня моряки-черноморцы, верные традициям своих прославленных предшественников, достойно выполняют свой долг в ходе специальной военной операции, демонстрируют воинскую доблесть, высокий профессионализм, мужество и героизм. Черноморский Флот вносит неоценимый вклад в разгром врага, в защиту крымчан от угроз», — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

Он пожелал командованию и личному составу крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении Отечеству.

Ранее в Севастополе открылась выставка «Высеченные в камне имена».