RT в Telegram
Подпишись

В четырёх округах Подмосковья откроются школы паллиативной помощи

Короткая ссылка
В Минздраве Московской области рассказали об открытии с 13 мая школ паллиативной помощи в четырёх округах региона.
В четырёх округах Подмосковья откроются школы паллиативной помощи
  • РИА Новости

Об этом сообщает 360.ru.

«Паллиативные пациенты зачастую нуждаются в постоянном домашнем уходе. Чтобы помочь родственникам, мы запускам школы паллиативного пациента в четырёх больницах: клинской, химкинской, солнечногорской и красногорской», — заявил глава ведомства Алексей Сапанюк.

Он также отметил, что обучение будут проводить врачи, психологи и специалисты смежных сфер.

Курирует проект Координационный центр паллиативной медицинской помощи.

Ранее НСН сообщала, что детско-взрослую поликлинику возведут на юго-востоке Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить