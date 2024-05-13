В четырёх округах Подмосковья откроются школы паллиативной помощи
- РИА Новости
Об этом сообщает 360.ru.
«Паллиативные пациенты зачастую нуждаются в постоянном домашнем уходе. Чтобы помочь родственникам, мы запускам школы паллиативного пациента в четырёх больницах: клинской, химкинской, солнечногорской и красногорской», — заявил глава ведомства Алексей Сапанюк.
Он также отметил, что обучение будут проводить врачи, психологи и специалисты смежных сфер.
Курирует проект Координационный центр паллиативной медицинской помощи.
Ранее НСН сообщала, что детско-взрослую поликлинику возведут на юго-востоке Москвы.