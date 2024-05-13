Володин предложил исключить «наливайки» из моратория на проверки бизнеса
По мнению спикера Госдумы, в моратории на проверки бизнеса надо отделить случаи, касающиеся здоровья людей.
«Всё-таки надо нам отделить там, где речь идёт о здоровье людей, там, где акцизный товар, там, где вот эти смеси и вейпы, и где мы говорим о бизнесе, который производит и формирует национальный продукт», — сказал Володин, которого цитирует РИА Новости.
Ранее в Госдуме предложили ограничить число точек продажи спиртного в многоквартирных домах.