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Володин предложил исключить «наливайки» из моратория на проверки бизнеса

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не распространять на «наливайки» и пункты продажи вейпов мораторий на проверки бизнеса.

По мнению спикера Госдумы, в моратории на проверки бизнеса надо отделить случаи, касающиеся здоровья людей.

«Всё-таки надо нам отделить там, где речь идёт о здоровье людей, там, где акцизный товар, там, где вот эти смеси и вейпы, и где мы говорим о бизнесе, который производит и формирует национальный продукт», — сказал Володин, которого цитирует РИА Новости

Ранее в Госдуме предложили ограничить число точек продажи спиртного в многоквартирных домах.

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