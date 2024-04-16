В Госдуме предложили ограничить число точек продажи спиртного в многоквартирных домах

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заявил о необходимости ограничить количество точек продажи спиртного в многоквартирных домах.

«Необходимо сокращать количество такого рода торговых точек», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, регионам уже передали полномочия сокращать время продажи спиртного в так называемых наливайках.

«Надо ещё концентрацию этих заведений определить. Чтобы это не было на усмотрение бизнеса, потому что мы получим модель, где владельцы этих «наливаек», которых будет всё больше, просто станут в два раза богаче», — сказал Хамзаев.

Как отметил депутат, регуляторная норма государства должна быть выстроена так, чтобы было понятно: если это спальный район, то больше трёх заведений такого рода там открывать нельзя.

«По моему мнению, на пять домов один маленький алкомаркет — это нормально. А сейчас на пять домов их сконцентрировано около шести. Но расчёты мы ещё будем уточнять», — добавил он.

Ранее Султан Хамзаев в беседе с RT поддержал предложение об ограничении продажи табачной продукции беременным, но отметил, что могут возникнуть проблемы с правоприменительной практикой.