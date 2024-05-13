Российские работодатели считают октябрь удачным месяцем для поиска сотрудников

Половина российских работодателей, принявших участие в новом опросе, посчитали сентябрь и октябрь самыми удачными месяцами для поиска новых сотрудников.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

За январь отдали 12% голосов, за февраль — 35%, за март — 44%, за апрель — 41%, за май — 15%.

Также 6% работодателей предпочитают искать сотрудников в июне, 9% — в июле, 21% — в августе, 47% — сентябре, 50% — в октябре. 41% респондентов отдали свой голос за ноябрь, 15% — за декабрь.

Менее трети (29%) участников исследования выразили мнение, что искать сотрудников можно в любое время.

Ранее глава молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН назвала самые популярные профессии на удалёнке.