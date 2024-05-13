Жителям Кузбасса рассказали об опасности электросамокатов

Сотрудники МЧС рассказали жителям Кузбасса об опасности электросамокатов.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо».

«Как и любые электроприборы, электросамокаты подвержены рискам возгораний по причине нарушений правил их эксплуатации или хранения. К возгоранию или взрыву литийионных аккумуляторов могут привести механические повреждения, короткое замыкание, излишний заряд батареи или распад электролита», — рассказали в МЧС.

Там добавили, что вносить конструктивные изменения в устройство категорически запрещено. Хранить аккумуляторы нужно в сухом прохладном месте, не допуская при этом их расположения вблизи сгораемых материалов и предметов мебели.

Ранее травматолог Саутенко посоветовал не кататься на электросамокате вдвоём.