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Жителям Кузбасса рассказали об опасности электросамокатов

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Сотрудники МЧС рассказали жителям Кузбасса об опасности электросамокатов.
Жителям Кузбасса рассказали об опасности электросамокатов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Сiбдепо».

«Как и любые электроприборы, электросамокаты подвержены рискам возгораний по причине нарушений правил их эксплуатации или хранения. К возгоранию или взрыву литийионных аккумуляторов могут привести механические повреждения, короткое замыкание, излишний заряд батареи или распад электролита», — рассказали в МЧС.

Там добавили, что вносить конструктивные изменения в устройство категорически запрещено. Хранить аккумуляторы нужно в сухом прохладном месте, не допуская при этом их расположения вблизи сгораемых материалов и предметов мебели.

Ранее травматолог Саутенко посоветовал не кататься на электросамокате вдвоём.

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