Мэрия Белгорода опровергла фейк об эвакуации жителей города после якобы массовых жертв в результате обрушения дома.

Отмечается, что в интернете появился фейк о том, что губернатор региона Вячеслав Гладков якобы объявил по радио об эвакуации жителей Белгорода после массовых жертв в результате обрушения дома.

«Правда: информация не соответствует действительности. Злоумышленники попытались подделать голос губернатора», — сообщила мэрия в Telegram-канале.

После обрушения подъезда дома в Белгороде не могут найти школьницу и её бабушку. Как рассказала Ruptly преподаватель местной школы Людмила, девочка Аврора ночевала у бабушки, которая живёт в этом доме.