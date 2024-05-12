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Мэрия Белгорода опровергла фейк об эвакуации жителей

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Мэрия Белгорода опровергла фейк об эвакуации жителей города после якобы массовых жертв в результате обрушения дома.
Мэрия Белгорода опровергла фейк об эвакуации жителей
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что в интернете появился фейк о том, что губернатор региона Вячеслав Гладков якобы объявил по радио об эвакуации жителей Белгорода после массовых жертв в результате обрушения дома.

«Правда: информация не соответствует действительности. Злоумышленники попытались подделать голос губернатора», — сообщила мэрия в Telegram-канале.

После обрушения подъезда дома в Белгороде не могут найти школьницу и её бабушку. Как рассказала Ruptly преподаватель местной школы Людмила, девочка Аврора ночевала у бабушки, которая живёт в этом доме.

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