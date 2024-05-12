Все комитеты ГД поддержали предложенные кандидатуры членов кабмина
Все комитеты Госдумы поддержали предложенные кандидатуры членов правительства, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков.
- globallookpress.com
«Все кандидатуры получили поддержку со стороны депутатов», — цитирует его РИА Новости.
Ранее депутат Амир Хамитов сообщил, что комитет Госдумы рекомендовал утвердить Михаила Дегтярёва на пост главы Минспорта.
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