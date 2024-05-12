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На выставке «Россия» 12 мая одновременно поженятся более 150 пар

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На выставке «Россия» 12 мая одновременно поженятся более 150 пар, при этом со дня старта выставки здесь поженились уже более 60 пар.
На выставке «Россия» 12 мая одновременно поженятся более 150 пар
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

В январе на выставке-форуме президент Владимир Путин дал старт Году семьи. В один из дней поженились 16 пар, все они — работники атомной промышленности.

Как отметила пресс-служба, жениться на выставке стало доброй традицией, а закрепит её первый Всероссийский свадебный фестиваль, который стартует на Красную горку.

«Мы хотим, чтобы этот день запомнился молодожёнам и их родным на всю жизнь, поэтому вместе с правительством Москвы приготовили для них несколько сюрпризов. Например, ведущими церемонии станут исполнители Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. А позднее для них и гостей выставки споют Ирина Дубцова и Полина Гагарина», — рассказала заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина.

Фестиваль начнётся с яркого шествия молодых по ВДНХ, они пройдут до главной уличной сцены, где их брак зарегистрируют сотрудники московского Управления ЗАГС.

Фестиваль продлится до 19 мая, каждый день посвятят одному из этапов свадебного обряда: сватовству, помолвке и обручению, девичнику и мальчишнику, выкупу, гуляниям и пиру.

Как стало известно ранее, первый Всероссийский свадебный фестиваль состоится 12—19 мая на международной выставке-форуме «Россия».

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