Автомобиль с пьяными подростками упал в реку в Ленобласти

Автомобиль с пьяными подростками упал в реку в Выборгском районе Ленобласти.

По данным петербургской полиции, наряд ДПС в посёлке Рощино потребовал водителя автомобиля остановиться из-за движения с грубыми нарушениями, однако он требование проигнорировал.

«Полицейские... начали преследование. Спустя километр, проехав по предполагаемому маршруту нарушителей, полицейские остановились у моста через реку Рощинка... Обнаружили двоих подростков, 14 и 16 лет, выбравшихся из реки на берег... Водитель иномарки не справился с управлением и упал в реку», — говорится в сообщении.

Помимо спасшихся, в автомобиле находились ещё трое школьников 14—16 лет. Полиция установила, что подростки были в состоянии алкогольного опьянения.

Со дна реки вытащили автомобиль и тела двух пассажиров, поиски третьего продолжаются.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции задержали водителя автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, в качестве подозреваемого.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту падения автобуса в воду в Санкт-Петербурге.