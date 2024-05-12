RT в Telegram
Подпишись

«Известия»: в России предложили ужесточить контроль за частным майнингом

Короткая ссылка
В России предложили ужесточить контроль за частным майнингом через дистанционные проверки счётчиков.
«Известия»: в России предложили ужесточить контроль за частным майнингом
  • Gettyimages.ru
  • © Hispanolistic

По данным газеты «Известия», в экспертном совете при правительстве предложили проводить дистанционные проверки и сравнивать заявленное и фактическое использование мощностей. При этом выявленных теневых майнеров предлагается штрафовать в размере превышений допустимых затрат электроэнергии, но по тарифам промпредприятий.

«Потребление электричества теневых криптоферм значительно повышает расходование среднего домохозяйства, а ресурс фактически используется для коммерческой деятельности», — пояснил аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов.

В апреле депутаты Госдумы внесли поправки в новую редакцию законопроекта о регулировании майнинга криптовалют, среди которых — предложение запретить организацию обращения криптовалют в России.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов выразил мнение, что в II квартале 2024 года курс биткоина имеет хорошие перспективы для роста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить