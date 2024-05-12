«Известия»: в России предложили ужесточить контроль за частным майнингом

В России предложили ужесточить контроль за частным майнингом через дистанционные проверки счётчиков.

По данным газеты «Известия», в экспертном совете при правительстве предложили проводить дистанционные проверки и сравнивать заявленное и фактическое использование мощностей. При этом выявленных теневых майнеров предлагается штрафовать в размере превышений допустимых затрат электроэнергии, но по тарифам промпредприятий.

«Потребление электричества теневых криптоферм значительно повышает расходование среднего домохозяйства, а ресурс фактически используется для коммерческой деятельности», — пояснил аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов.

В апреле депутаты Госдумы внесли поправки в новую редакцию законопроекта о регулировании майнинга криптовалют, среди которых — предложение запретить организацию обращения криптовалют в России.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов выразил мнение, что в II квартале 2024 года курс биткоина имеет хорошие перспективы для роста.