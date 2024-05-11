Пять пассажирских поездов задерживаются из-за схода вагонов в Ростове-на-Дону

Сход вагонов в Ростове-на-Дону привёл к задержке пяти пассажирских поездов.

Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской ЖД в своём Telegram-канале.

«В настоящее время задержаны пассажирские поезда №455 Челябинск — Волгоград, №358 Имеретинский Курорт — Уфа, №113 Санкт-Петербург — Адлер, №98 Кисловодск — Тында, №14 Имеретинский Курорт — Саратов до пяти часов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в настоящий момент два восстановительных поезда, а также 160 работников железной дороги занимаются ремонтными работами.

При этом пожар, возникший в результате происшествия, уже полностью ликвидирован.

Ранее Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов-цистерн грузового поезда в Орловском районе Ростовской области.