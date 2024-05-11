Пять пассажирских поездов задерживаются из-за схода вагонов в Ростове-на-Дону
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Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской ЖД в своём Telegram-канале.
«В настоящее время задержаны пассажирские поезда №455 Челябинск — Волгоград, №358 Имеретинский Курорт — Уфа, №113 Санкт-Петербург — Адлер, №98 Кисловодск — Тында, №14 Имеретинский Курорт — Саратов до пяти часов», — говорится в заявлении.
Уточняется, что в настоящий момент два восстановительных поезда, а также 160 работников железной дороги занимаются ремонтными работами.
При этом пожар, возникший в результате происшествия, уже полностью ликвидирован.
Ранее Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов-цистерн грузового поезда в Орловском районе Ростовской области.