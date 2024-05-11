RT в Telegram
Подпишись

Пять пассажирских поездов задерживаются из-за схода вагонов в Ростове-на-Дону

Короткая ссылка
Сход вагонов в Ростове-на-Дону привёл к задержке пяти пассажирских поездов.
Пять пассажирских поездов задерживаются из-за схода вагонов в Ростове-на-Дону
  • Gettyimages.ru
  • © Andrey Bukreev

Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской ЖД в своём Telegram-канале.

«В настоящее время задержаны пассажирские поезда №455 Челябинск — Волгоград, №358 Имеретинский Курорт — Уфа, №113 Санкт-Петербург — Адлер, №98 Кисловодск — Тында, №14 Имеретинский Курорт — Саратов до пяти часов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в настоящий момент два восстановительных поезда, а также 160 работников железной дороги занимаются ремонтными работами.

При этом пожар, возникший в результате происшествия, уже полностью ликвидирован.

Ранее Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов-цистерн грузового поезда в Орловском районе Ростовской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить