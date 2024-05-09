В Нижнем Новгороде возложили цветы к Вечному огню

В Нижегородском кремле возложили цветы к Вечному огню.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Сегодня именно вы, уважаемые ветераны, — связующая нить между прошлым, настоящим и будущим. В ваших воспоминаниях, самых ярких и горестных, — часть истории нашей страны. А ваша жизнь — пример бескорыстной любви к Отчизне, стойкости и силы духа», — сказал Никитин.

Также стало известно, что в Самаре в параде Победы на площади Куйбышева приняли участие более 1700 человек и 32 единицы военной техники, передаёт volga.news со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«В составе колонны прошли легендарный танк Т-34, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», модернизированные автомобили Урал-4320 с буксируемыми гаубицами Д-30, бронеавтомобили для спецподразделений АСН-233115 «Тигр-М СпН» и другая техника», — рассказали в ЦВО.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков Воздушно-космических сил.