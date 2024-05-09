В Мурманске прошёл парад в честь Дня Победы
- РИА Новости
Об этом сообщает АБН24.
«Сегодня парад — не только демонстрация мощи российской армии, но и дань памяти погибшим, уважения ветеранам войны и труженикам тыла, символ преемственности поколений защитников Отечества», — заявил глава администрации Юрий Сердечкин.
В парадном расчёте прошли военнослужащие Министерства обороны, силовых ведомств и учебных заведений города, мурманские юнармейцы и нахимовцы.
Также стало известно, что в Сочи у Вечного огня и Аллеи маршалов пять тысяч человек возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания, передаёт сайт «Кубань 24».
«Такое отношение людей к главному патриотическому празднику говорит о единстве и сплочённости всего нашего народа. Мы всегда будем помнить и чтить подвиги защитников Отечества прошлых и настоящих исторических этапов развития нашего государства», — заявил мэр Алексей Копайгородский.
Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков Воздушно-космических сил.