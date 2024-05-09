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В Мурманске прошёл парад в честь Дня Победы

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В мэрии Мурманска рассказали о параде в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
В Мурманске прошёл парад в честь Дня Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает АБН24.

«Сегодня парад — не только демонстрация мощи российской армии, но и дань памяти погибшим, уважения ветеранам войны и труженикам тыла, символ преемственности поколений защитников Отечества», — заявил глава администрации Юрий Сердечкин.

В парадном расчёте прошли военнослужащие Министерства обороны, силовых ведомств и учебных заведений города, мурманские юнармейцы и нахимовцы.

Также стало известно, что в Сочи у Вечного огня и Аллеи маршалов пять тысяч человек возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания, передаёт сайт «Кубань 24».

«Такое отношение людей к главному патриотическому празднику говорит о единстве и сплочённости всего нашего народа. Мы всегда будем помнить и чтить подвиги защитников Отечества прошлых и настоящих исторических этапов развития нашего государства», — заявил мэр Алексей Копайгородский.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков Воздушно-космических сил.

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