Власти ЯНАО поздравили жителей с Днём Победы
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Об этом сообщает URA.RU.
«В этот торжественный день мы склоняем головы перед подвигом наших великих предков, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне», — сказал Артюхов.
Также стало известно, что в Ростове-на-Дону на Театральной площади состоялся парад Победы.
В строю прошли расчёты нескольких родов войск и военная техника, в том числе «Катюши» и танк Т-34, передаёт АБН24.
Посмотреть парад пришли сотни жителей города.
Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков Воздушно-космических сил.