В Кемерове прошёл парад Победы

В Кемерове состоялся парад Победы. Марш открыл танк Т-34, который принимал участие в битвах Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо».

Участниками парадных расчётов стали, в частности, представители Президентского кадетского училища, сотрудники уголовно-исполнительной системы, сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области, представители регионального УФССП, сотрудники ГУ МЧС и воспитанники Минского суворовского военного училища.

Кроме того, прошёл торжественный марш сводного оркестра в составе Губернаторского духового оркестра, оркестра кемеровского Президентского кадетского училища и оркестра Главного управления МЧС России по области.

Также стало известно, что в преддверии празднования Дня Победы представители властей Курганской области посетили ветерана Сергея Киселёва, который работал на «Курганмашзаводе», передаёт URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора Вадима Шумкова.

Киселёв ушёл помогать фронту, не доучившись в 10-м классе. Служил в роте аэродромного обслуживания, помогал готовить военных лётчиков.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков воздушно-космических сил.