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В Пермском крае почтили память павших в годы Великой Отечественной войны

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вместе с представителями силовых ведомств, общественных и политических организаций возложил цветы к монументу «Героям фронта и тыла».
В Пермском крае почтили память павших в годы Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

«Более полумиллиона жителей Прикамья ушли на фронт. Наши земляки прошли путь от Москвы до Берлина. Рабочие предприятий Пермского края помогали ковать Победу в тылу», — сказал Махонин.

Он также отметил, что жители региона во время войны круглосуточно изготавливали и поставляли на фронт артиллерию, двигатели, порох для зарядов «Катюш», обмундирование.

Ранее 360.ru сообщал, что московская компания пополнила интерактивный сайт «Память народа» более 550 тыс. оцифрованных документов времён Великой Отечественной войны.

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