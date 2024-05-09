В Пермском крае почтили память павших в годы Великой Отечественной войны

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вместе с представителями силовых ведомств, общественных и политических организаций возложил цветы к монументу «Героям фронта и тыла».

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

«Более полумиллиона жителей Прикамья ушли на фронт. Наши земляки прошли путь от Москвы до Берлина. Рабочие предприятий Пермского края помогали ковать Победу в тылу», — сказал Махонин.

Он также отметил, что жители региона во время войны круглосуточно изготавливали и поставляли на фронт артиллерию, двигатели, порох для зарядов «Катюш», обмундирование.

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