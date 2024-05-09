В Пермском крае почтили память павших в годы Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы региона.
«Более полумиллиона жителей Прикамья ушли на фронт. Наши земляки прошли путь от Москвы до Берлина. Рабочие предприятий Пермского края помогали ковать Победу в тылу», — сказал Махонин.
Он также отметил, что жители региона во время войны круглосуточно изготавливали и поставляли на фронт артиллерию, двигатели, порох для зарядов «Катюш», обмундирование.
Ранее 360.ru сообщал, что московская компания пополнила интерактивный сайт «Память народа» более 550 тыс. оцифрованных документов времён Великой Отечественной войны.