Ветеран Кадар рассказала о работе на лесозаготовке во время войны

Ветеран труда Мария Кадар рассказала, как во время Великой Отечественной войны ребёнком работала на лесозаготовке в Свердловской области.

«Я помогала матери, ходила с ней в лес, рубила дрова для электростанций. Электростанция работала на военный лад, но мы света не видели — мы с коптилками жили», — рассказала ветеран в беседе с газетой «Известия».

Отец Марии Кадар с первых дней войны пошёл на фронт и погиб на Курской дуге.

По словам женщины, самым трудным было в мороз идти в лес, чтобы нарубить дров.

«Утром я бежала в школу, а потом, если матери не было, если она была на работе, после школы получала хлебушек. А потом, если хлебушка не было, шла в лес, чтобы напилить дров и привезти на салазках, чтобы стопить печку. Мать приходила с работы, чтобы у неё была тёплая печка. И если было что, то сготовлю», — рассказала Кадар.

Ранее 360.ru сообщал, что московская компания пополнила интерактивный сайт «Память народа» более 550 тыс. оцифрованных документов времён Великой Отечественной войны.