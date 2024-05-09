RT в Telegram
Подпишись

Ветеран Кадар рассказала о работе на лесозаготовке во время войны

Короткая ссылка
Ветеран труда Мария Кадар рассказала, как во время Великой Отечественной войны ребёнком работала на лесозаготовке в Свердловской области.
Ветеран Кадар рассказала о работе на лесозаготовке во время войны
  • РИА Новости

«Я помогала матери, ходила с ней в лес, рубила дрова для электростанций. Электростанция работала на военный лад, но мы света не видели — мы с коптилками жили», — рассказала ветеран в беседе с газетой «Известия».

Отец Марии Кадар с первых дней войны пошёл на фронт и погиб на Курской дуге.

По словам женщины, самым трудным было в мороз идти в лес, чтобы нарубить дров.

«Утром я бежала в школу, а потом, если матери не было, если она была на работе, после школы получала хлебушек. А потом, если хлебушка не было, шла в лес, чтобы напилить дров и привезти на салазках, чтобы стопить печку. Мать приходила с работы, чтобы у неё была тёплая печка. И если было что, то сготовлю», — рассказала Кадар.

Ранее 360.ru сообщал, что московская компания пополнила интерактивный сайт «Память народа» более 550 тыс. оцифрованных документов времён Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить