В Краснодаре возложили цветы к Вечному огню
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.
Под музыкальное сопровождение в исполнении духового оркестра Краснодарского высшего военного авиаучилища перед собравшимися промаршировали подразделения военнослужащих Краснодарского гарнизона и казаки почётного караула ККВ.
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