В Краснодаре возложили цветы к Вечному огню

В Краснодаре прошла церемония возложения цветов к Вечному огню. Её участниками стали ветераны, губернатор Вениамин Кондратьев, а также мэр Евгений Наумов, спикер заксобрания Юрий Бурлачко, другие представители органов власти.

РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Под музыкальное сопровождение в исполнении духового оркестра Краснодарского высшего военного авиаучилища перед собравшимися промаршировали подразделения военнослужащих Краснодарского гарнизона и казаки почётного караула ККВ. В регионе подготовили более 7 тыс. патриотических и культурных акций, посвящённых 9 Мая. Ранее 360.ru сообщал, что московская компания пополнила интерактивный сайт «Память народа» более 550 тыс. оцифрованных документов времён Великой Отечественной войны.