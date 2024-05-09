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В Краснодаре возложили цветы к Вечному огню

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В Краснодаре прошла церемония возложения цветов к Вечному огню. Её участниками стали ветераны, губернатор Вениамин Кондратьев, а также мэр Евгений Наумов, спикер заксобрания Юрий Бурлачко, другие представители органов власти.
В Краснодаре возложили цветы к Вечному огню
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Под музыкальное сопровождение в исполнении духового оркестра Краснодарского высшего военного авиаучилища перед собравшимися промаршировали подразделения военнослужащих Краснодарского гарнизона и казаки почётного караула ККВ.

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