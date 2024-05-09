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На Арбатско-Покровской линии метро запустили поезд в честь Дня Победы

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На Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена запустили новый тематический поезд. Он посвящён Дню Победы.
На Арбатско-Покровской линии метро запустили поезд в честь Дня Победы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Для оформления состава использовали архивные фотографии времён Великой Отечественной войны.

«Состав украшен в единой городской стилистике празднования Дня Победы», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Поезд будет курсировать до 23 июня.

Ранее 360.ru сообщал, что московская компания пополнила интерактивный сайт «Память народа» более 550 тыс. оцифрованных документов времён Великой Отечественной войны.

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