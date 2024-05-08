Специалист Малиновская рассказала о группах риска по повышенному давлению

Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала, кто входит в группы риска по повышенному давлению.

В беседе с «Радио 1» она заявила, что это люди с лишним весом, а также те, чьи родственники страдают гипертонией.

Среди других факторов риска: возраст старше 65 лет, малоподвижный образ жизни, злоупотребление алкоголем.

При систематическом повышении давления рекомендуется установить причины, так как гипертония может указывать на нарушения в работе сердца, щитовидной железы и других органов.

«Для обследования при гипертонии необходимо будет обратиться к терапевту или кардиологу, пройти ряд обследований и сдать анализы — УЗИ почек и сердца, ЭКГ, анализ крови на холестерин», — добавила Малиновская.

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