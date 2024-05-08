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В Подмосковье направили 400 млн рублей на выплаты для новорождённых

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В Московской области около 20 тыс. семей получили выплаты на новорождённых с начала 2024 года. Общая сумма превысила 400 млн рублей.
В Подмосковье направили 400 млн рублей на выплаты для новорождённых
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Delahaye

Об этом сообщает 360.ru.

«Размер выплаты фиксирован — 20 тыс. рублей. Также родители по-прежнему могут выбрать альтернативу выплате — это готовый набор «Я родился в Подмосковье», — заявила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В набор входит более 50 необходимых предметов для матери и ребёнка.

Ранее сообщалось, что в Крыму расширят меры поддержки многодетных семей.

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