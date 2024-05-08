В Подмосковье направили 400 млн рублей на выплаты для новорождённых
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Об этом сообщает 360.ru.
«Размер выплаты фиксирован — 20 тыс. рублей. Также родители по-прежнему могут выбрать альтернативу выплате — это готовый набор «Я родился в Подмосковье», — заявила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
В набор входит более 50 необходимых предметов для матери и ребёнка.
Ранее сообщалось, что в Крыму расширят меры поддержки многодетных семей.