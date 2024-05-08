Ликсутов: трамвайный парк Москвы обновлён на 95%
- АГН «Москва»
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
«В ближайшие годы мы увеличим этот процент до 100% по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил Ликсутов.
Он также рассказал об односекционных трамваях «Львёнок-Москва», которые обслуживают в Краснопресненском трамвайном депо.
«В 2021 году за несколько месяцев на улицы Москвы постепенно вышло 40 самых современных односекционных трамваев. Эти вагоны удобнее, так как в них полностью низкий пол и просторный салон, что особенно важно для мам с колясками и пожилых людей», — напомнил заммэра.
Ранее сообщалось, что на медиаэкранах в транспорте Москвы появились детские персонажи.