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Ликсутов: трамвайный парк Москвы обновлён на 95%

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что трамвайный парк столицы обновлён на 95%.
Ликсутов: трамвайный парк Москвы обновлён на 95%
  • АГН «Москва»
  • © Воронин Денис

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В ближайшие годы мы увеличим этот процент до 100% по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил Ликсутов.

Он также рассказал об односекционных трамваях «Львёнок-Москва», которые обслуживают в Краснопресненском трамвайном депо.

«В 2021 году за несколько месяцев на улицы Москвы постепенно вышло 40 самых современных односекционных трамваев. Эти вагоны удобнее, так как в них полностью низкий пол и просторный салон, что особенно важно для мам с колясками и пожилых людей», — напомнил заммэра.

Ранее сообщалось, что на медиаэкранах в транспорте Москвы появились детские персонажи.

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