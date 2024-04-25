На медиаэкранах в транспорте Москвы появились детские персонажи

На медиаэкранах в метро, трамваях, электробусах и автобусах Москвы появились детские персонажи. Они расскажут о правилах безопасности.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал столичного Дептранса.

«Жители столицы проводят много времени в городском транспорте, поэтому мы стремимся, чтобы маршрут становился не только быстрым, безопасным и комфортным, но и интересным. Для юных пассажиров мы придумали героев, которые будут рассказывать о московском транспорте», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Персонажей назвали Метроша, Электробусик и Речкин.

Ранее в столичном Департаменте транспорта заявили о выпуске совместно с Московским международным домом музыки новых тематических карт «Тройка».