В Москве выпустили новые тематические карты «Тройка»

В столичном Департаменте транспорта заявили о выпуске совместно с Московским международным домом музыки новых тематических карт «Тройка».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

На транспортных картах изображены музыкальные инструменты в окружении цветов.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, до этого в метро организовали выставку в честь 20-летия Дома музыки, а также выступления артистов проекта «Музыка в метро».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за 11 лет с момента внедрения карты «Тройка» в столичном метрополитене почти исчезли очереди в кассы.