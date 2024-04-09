В Москве выпустили новые тематические карты «Тройка»
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
На транспортных картах изображены музыкальные инструменты в окружении цветов.
Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, до этого в метро организовали выставку в честь 20-летия Дома музыки, а также выступления артистов проекта «Музыка в метро».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за 11 лет с момента внедрения карты «Тройка» в столичном метрополитене почти исчезли очереди в кассы.