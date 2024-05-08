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В Тюмени запретили кататься на электросамокатах на ряде улиц

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В Тюмени ввели запрет на катание на электросамокатах на ряде улиц, в том числе на набережной реки Туры.
В Тюмени запретили кататься на электросамокатах на ряде улиц
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт мэрии.

Речь идёт об электросамокатах, используемых в автоматизированной системе аренды.

Также запрет действует на территории парков и скверов, среди которых площадь Памяти, сквер Прощания и Текутьевский бульвар.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артём Шейкин предложил создать чёрные списки пользователей кикшеринга, нарушающих ПДД.

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