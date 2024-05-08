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В Совфеде предложили ограничить размер грузов, перевозимых на СИМ

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Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артём Шейкин предложил ограничить размер грузов, перевозимых на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).
В Совфеде предложили ограничить размер грузов, перевозимых на СИМ
  • Gettyimages.ru

«Ввести ограничения на перевозку грузов, которые могут затруднять управление СИМ или выступать за его габариты на 50 см и более, а также весят более 10 кг», — написал Шейкин в колонке для «Парламентской газеты».

Он также выступил за то, чтобы запретить использование мобильного телефона без гарнитуры во время движения на СИМ и велосипедах. Чтобы ответить на звонок или написать сообщение, необходимо будет использовать гарнитуру или остановиться.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая рассказала об инициативах по дополнительным требованиям к электросамокатам.

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