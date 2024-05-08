В Совфеде предложили ограничить размер грузов, перевозимых на СИМ

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артём Шейкин предложил ограничить размер грузов, перевозимых на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

«Ввести ограничения на перевозку грузов, которые могут затруднять управление СИМ или выступать за его габариты на 50 см и более, а также весят более 10 кг», — написал Шейкин в колонке для «Парламентской газеты».

Он также выступил за то, чтобы запретить использование мобильного телефона без гарнитуры во время движения на СИМ и велосипедах. Чтобы ответить на звонок или написать сообщение, необходимо будет использовать гарнитуру или остановиться.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая рассказала об инициативах по дополнительным требованиям к электросамокатам.