В Совфеде предложили ограничить размер грузов, перевозимых на СИМ
- Gettyimages.ru
«Ввести ограничения на перевозку грузов, которые могут затруднять управление СИМ или выступать за его габариты на 50 см и более, а также весят более 10 кг», — написал Шейкин в колонке для «Парламентской газеты».
Он также выступил за то, чтобы запретить использование мобильного телефона без гарнитуры во время движения на СИМ и велосипедах. Чтобы ответить на звонок или написать сообщение, необходимо будет использовать гарнитуру или остановиться.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая рассказала об инициативах по дополнительным требованиям к электросамокатам.