В Москве будут созданы 200 тысяч рабочих мест в рамках КРТ

В столице создадут 200 тыс. рабочих мест в рамках комплексного развития территорий, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«По программе комплексного развития территорий инвесторы и назначенные городом операторы реорганизуют участки общей площадью более тысячи гектаров. Они построят около 8,5 млн кв. м общественно-деловой и производственной недвижимости», — сказал Ефимов.

По его словам, на местах, где были промзоны, будут построены новые жилые и деловые кварталы, появятся спортивные комплексы, а также новые производства, которые обеспечат работой более 196 тыс. человек.

Ранее Ефимов заявил, что в Москве реализуют девять проектов комплексного развития территорий.