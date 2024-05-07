В Москве реализуют ещё девять проектов комплексного развития территорий

В Москве в I квартале 2024 года приняли решение о предстоящей реализации новых проектов комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Об этом сообщает 360.ru.

«В рамках девяти проектов комплексного развития территорий общей площадью 51,75 га возведут 772,4 тыс. кв. м жилья для участников программы реновации», — сказал Ефимов.

Он отметил, что участки расположены в восьми районах шести административных округов.

В ходе работ благоустроят жилые кварталы, а также возведут необходимые объекты социального и общественно-делового назначения.

Ранее сообщалось, что в Москве предоставили более 120 га земли для крупных инвестпроектов.