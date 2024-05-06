В Москве предоставили более 120 га земли для инвестпроектов

В Москве предоставили более 120 га земли для крупных инвестпроектов.

Об этом, как сообщает НСН, рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

«С начала 2024 года город предоставил инвесторам свыше 120 га для реализации 18 масштабных инвестпроектов. Общая площадь объектов, которые появятся в Москве в течение пяти лет, превысит 680 тыс. кв. м. Больше всего земли предоставлено инвесторам для создания новых промышленных предприятий — около 90 га. Будет создано около десяти тысяч рабочих мест», — заявил он.

В столице создадут коммерческие, спортивные и другие объекты, общая площадь которых составит около 700 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье более 460 экспортёров получили поддержку в I квартале 2024 года.