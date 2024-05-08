В Москве запущены новые курсы по производству беспилотников
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Об этом, как сообщает НСН, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Обучающиеся смогут заниматься в рамках курсов «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Разработка беспилотных авиационных систем», «Производство беспилотных авиационных систем», «Программирование беспилотных авиационных систем: искусственный интеллект» и «Подготовка инструкторов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем», — сказано в материале.
Ликсутов уточнил, что реализовать в Москве развитие беспилотного транспорта, формирование научной и производственной базы и внедрение инноваций на транспорте поручил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее сообщили, что в Москве построят завод по выпуску теплоизоляционных материалов.