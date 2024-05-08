В Москве запущены новые курсы по производству беспилотников

«Московская техническая школа» и Финансовый университет запустили пять новых курсов по производству и эксплуатации беспилотников.

Об этом, как сообщает НСН, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Обучающиеся смогут заниматься в рамках курсов «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Разработка беспилотных авиационных систем», «Производство беспилотных авиационных систем», «Программирование беспилотных авиационных систем: искусственный интеллект» и «Подготовка инструкторов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем», — сказано в материале.

Ликсутов уточнил, что реализовать в Москве развитие беспилотного транспорта, формирование научной и производственной базы и внедрение инноваций на транспорте поручил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее сообщили, что в Москве построят завод по выпуску теплоизоляционных материалов.